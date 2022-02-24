Российская Федерация отказывается идти на переговоры, заявили в офисе Зеленского

Иллюстративное фото: pixabay.com

В офисе президента Украины сообщили о том, что российская сторона отказывается от переговоров, передает агентство УНИАН.

Как пишет издание, советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия "не идет и не будет идти на переговоры".

"Они приняли для себя роковое решение и они попытаются молниеносно доиграть это решение, пока их не принудят понести какую-то ответственность и сесть за стол переговоров", - приводит слова Подоляка издание.

Кроме того, в цитате говорится, что Россия будет пробовать за это время "максимально нанести вред и достичь своих целей".

Ранее Подоляк заявил, что началась "полноценная масштабная война в Европе".

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что демилитаризация Украины означает "нейтрализацию ее военного потенциала" и является одной из целей военной операции России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957783-rossiyskaya-federatsiya-otkazyvaetsya-idti-na-peregovory-zayavili-v-ofise-zelenskogo/