Цель военной спецоперации в Украине назвали в Кремле

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что демилитаризация Украины означает нейтрализацию ее военного потенциала и является одной из целей военной операции России. При этом он заявил, что у России нет цели оккупировать Украину. Об этом сообщает Interfax.ru.

Как сообщает издание, Песков заявил, что слово "оккупация" неприменимо в этом случае, а президент России, по его словам, уже обозначил задачи, стоящие перед российскими Вооруженными силами.

Он отметил, пишет издание, что "демилитаризация Украины", которая является одной из целей военной операции России, означает нейтрализацию ее военного потенциала. Между тем, она связана с национальными интересами и заботой о будущем России.

"Это означает нейтрализацию военного потенциала, который за последнее время был изрядно подращен, в том числе благодаря активной деятельности зарубежных стран", - заявил пресс-секретарь российского президента.

Издание приводит также его слова о том, что Украину необходимо "зачистить от нацистов и пронацистки настроенных людей и идеологий".

Отвечая на вопрос корреспондентов касательно замены власти в Украине, Дмитрий Песков сообщил, что это будет вопрос выбора украинского народа.

Кроме того, Песков заявил, что россияне, согласно опросам, поддерживают военную операцию в Донбассе, как и признание ДНР и ЛНР, пишет РИА Новости. По словам пресс-секретаря Путина, решение президента поддержало "солидное большинство населения".

Между тем, ранее представитель офиса Зеленского заявил о начале "полноценной масштабной войны в Европе".

Также украинский президент Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам и призвал их ввести санкции против России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1957768-tsel-tsel-voennoy-spetsoperatsii-v-ukraine-nazvali-v-kremle/