Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о всеобщей мобилизации в Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент страны законопроект о всеобщей мобилизации на территории страны.

Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление Верховной Рады, сегодня глава государства на фоне эскалации конфликта с Россией внес на рассмотрение проект закона о всеобщей мобилизации.

Напомним, что недавно премьер Великобритании Борис Джонсон созвал экстренное совещание глав стран-участниц НАТО.

Ранее представитель офиса Зеленского заявил о начале "полноценной масштабной войны в Европе".

Украинский лидер созвонился со главами нескольких государств, включая США и Великобританию.

Военную операцию в Донбассе и действия России осудили лидеры европейских стран. Они пригрозили решительными ответными мерами в случае, если РФ не откажется от "деэскалации и вывода войск".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957749-zelenskiy-vnes-v-verhovnuyu-radu-proekt-zakona-o-vseobschey-mobilizatsii-v-ukraine/