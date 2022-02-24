Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о всеобщей мобилизации в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент страны законопроект о всеобщей мобилизации на территории страны.
Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление Верховной Рады, сегодня глава государства на фоне эскалации конфликта с Россией внес на рассмотрение проект закона о всеобщей мобилизации.
Напомним, что недавно премьер Великобритании Борис Джонсон созвал экстренное совещание глав стран-участниц НАТО.
Ранее представитель офиса Зеленского заявил о начале "полноценной масштабной войны в Европе".
Украинский лидер созвонился со главами нескольких государств, включая США и Великобританию.
Военную операцию в Донбассе и действия России осудили лидеры европейских стран. Они пригрозили решительными ответными мерами в случае, если РФ не откажется от "деэскалации и вывода войск".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957749-zelenskiy-vnes-v-verhovnuyu-radu-proekt-zakona-o-vseobschey-mobilizatsii-v-ukraine/