Какие города в Украине подверглись обстрелу, рассказали в МВД страны

Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

Первая официальная сводка военных действий с украинской стороны была опубликована советником начальника МВД Антоном Геращенко.

Список украинских городов и объектов, которые подверглись обстрелам, разместило на своем сайте украинское издание Страна.ua. Они опубликовали русскоязычный перевод сообщения Антона Геращенко.

"Вторжение началось. Только что были удары ракет по центрам военного управления, аэродромам, военным складам, в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы", – написал Геращенко в своем Telegram-канале.

Здесь же он опубликовал сводку нападений на украинские города и объекты:

04.35 нападение на п/н впс "Б.Писаревка" со стороны РФ;

05:00 с ППр "Черточково" (РФ) обстрел ППр "Меловое";

05:05 впс "Н.Слобода" обстрел ГРАДами со стороны РФ;

05:05 нападение на п/н в ППр "Гоптовка";

05:15 обстрел аэродрома "Краматорск";

05:20 впс "Веселое", "Волчанск", "Дергачи" — артиллерийский обстрел со стороны РФ;

05:13 обстрел мЧПр "Грабовское" впс "Краснополье";

05:23 ППр "Бачевск" заходит бронетехника;

05:25 город Днепр – 2 взрыва на взлетной полосе;

05:30 впс "Тополь" обстрел с ГРАДов со стороны РФ;

05:30 впс "Золочев" миномет. обстрел со стороны РФ;

05:50 впс "Волчанск" обстрел из ГРАД со стороны РФ (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).

Ранее корреспонденты украинских и зарубежных СМИ рассказывали о том, что в разных частях Украины слышны серии взрывов.

Напомним, что в специальном обращении к россиянам Владимир Путин заявил о начале военной операции в Донбассе. Он также отметил, что действия России являются на данный момент самозащитой.

Ожидается, что сегодня в Украине будет введено военное положение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957645-kakie-goroda-v-ukraine-podverglis-obstrelu-rasskazali-v-mvd-strany/