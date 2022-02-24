Зеленский созывает срочное заседание СНБО и вводит военное положение в Украине

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины созывает Совет национальной безопасности и обороны Украины, передает УНИАН.

Согласно информации журналистов, сегодня по всей Украине будет объявлено военное положение.

Напомним, Владимир Путин в специальном обращении объявил о начале военной операции в Донбассе.

Он отметил, что в планы России не входит оккупация Украины. Они стремятся к ее демилитаризации.

Российский президент обратился к украинцам и заявил, что действия России являются самозащитой. Его страна не могла поступить иначе. И своими действиями не намерена ущемлять интересы Украины и украинского народа.

Тем временем свою позицию по поводу сложившейся ситуации выразил президент США Джо Байден.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957635-zelenskiy-sozyvaet-srochnoe-snbo-i-vvodit-voennoe-polozhenie-v-ukraine/