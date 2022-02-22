Минских соглашений теперь не существует: Путин о признании ЛНР и ДНР
Президент России Владимир Путин встретился сегодня с журналистами. Российский лидер ответил на вопросы касательно ситуации вокруг Украины, отметив, что минских соглашений больше не существует.
Путин подчеркнул, что Россия все это время была заинтересована в реализации минских соглашений, поскольку этот документ являлся результатом компромисса, передает ТАСС.
"Минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса. И не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями", - заявил российский лидер.
По словам президента, Европа не смогла заставить Киев выполнять "Минск-2", поэтому иного выхода, кроме признания ДНР и ЛНР, не было.
"Да, конечно, теперь минских соглашений не существует, что ж их выполнять, если мы признали независимость этих образований", - заявил Путин.
Напомним, что ранее Совфед дал согласие Путину на использование ВС за пределами России.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957372-minskih-soglasheniy-teper-ne-suschestvuet-putin-o-priznanii-lnr-i-dnr/