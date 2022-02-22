Минских соглашений теперь не существует: Путин о признании ЛНР и ДНР

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретился сегодня с журналистами. Российский лидер ответил на вопросы касательно ситуации вокруг Украины, отметив, что минских соглашений больше не существует.

Путин подчеркнул, что Россия все это время была заинтересована в реализации минских соглашений, поскольку этот документ являлся результатом компромисса, передает ТАСС.

"Минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса. И не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями", - заявил российский лидер.

По словам президента, Европа не смогла заставить Киев выполнять "Минск-2", поэтому иного выхода, кроме признания ДНР и ЛНР, не было.

"Да, конечно, теперь минских соглашений не существует, что ж их выполнять, если мы признали независимость этих образований", - заявил Путин.

Напомним, что ранее Совфед дал согласие Путину на использование ВС за пределами России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957372-minskih-soglasheniy-teper-ne-suschestvuet-putin-o-priznanii-lnr-i-dnr/