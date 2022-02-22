Британия ввела санкции против братьев Ротенбергов, Тимченко и пяти российских банков

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил во время выступления в парламенте, что в обновленный санкционный список Британии включены пять российских банков, а под индивидуальными санкциями оказались трое бизнесменов: Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг и Игорь Ротенберг.

В числе попавших под санкции банков - "Промсвязьбанк", "Индустриальный Сберегательный банк", Акционерное общество Черноморский Банк Развития и Реконструкции, Генбанк и общество "Акционерный Банк Россия".

Значительную часть акционеров Банка Россия составляют люди из ближайшего окружения президента Путина. Этот банк уже находится под санкциями США - американский минфин называл его банком крупных российских чиновников, а его крупнейшим акционером является близкий президенту бизнесмен Юрий Ковальчук.

"Промсвязьбанк" с 2017 года является государственным. В 2019 году он был наделен полномочиями опорного банка для министерства обороны - фактически это единственный банк, через который обрабатывается и проводится государственный оборонный заказ. Россия пошла на это как раз для того, чтобы защитить от санкций другие банки, которые в противном случае работали бы с Минобороны.

Остальные банки, попавшие в санкционный список, работают в Крыму, а это значит, что они и так достаточно ограничены в своей деятельности - например, не могут выдавать карты Visa и MasterCard.

Речь Джонсона сводилась к главному: Запад не ошибся в своих прогнозах, и события последних 24 часов показали это. Джонсон заявил, что Запад дал Путину возможность решить ситуацию дипломатическим путем, но Россия не воспользовалась этим.

Британский экономист Крис Уифер считает, что новые британские санкции - равно как и возможные новые меры от ЕС - не повлияют на поведение России. "Эти санкции не окажут практически никакого влияния на экономику России или на ключевые отрасли, - считает Уифер. - Российская экономика неплохо адаптировалась к санкциям с 2014 года. И российская экономика сейчас в хорошем состоянии".

"Объем международных резервов составляет около 635 млрд долларов, общий госдолг - всего 18% ВВП, а при нынешних ценах на нефть доходы бюджета составят примерно 50 млрд долларов в этом году", - объясняет эксперт.

Повлияют ли санкции на Россию?

Британский экономист Крис Уифер считает, что новые британские санкции - равно как и возможные новые меры от ЕС - не изменят поведение России. "Эти санкции не окажут практически никакого влияния на экономику России или на ключевые отрасли, - считает Уифер. - Российская экономика неплохо адаптировалась к санкциям с 2014 года. И российская экономика сейчас в хорошем состоянии".

"Объем международных резервов составляет около 635 млрд долларов, общий госдолг - всего 18% ВВП, а при нынешних ценах на нефть доходы бюджета составят примерно 50 млрд долларов в этом году", - объясняет эксперт.

Экономист уверен, что более серьезные санкции, которые способны оказать существенное влияние на российскую экономику, страны Запада используют как своего рода угрозу, чтобы попытаться предотвратить дальнейшую российскую экспансию на территорию Украины. Но это также означает, считает Уифер, что действия России на данный момент остались безнаказанными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957355-britaniya-vvela-sanktsii-protiv-bratev-rotenbergov-timchenko-i-pyati-rossiyskih-bankov/