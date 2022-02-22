Совфед дал согласие Путину на использование ВС за пределами России

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Совет Федерации дал согласие президенту Владимиру Путину на использовании Вооруженных сил России за рубежом.

За это решение проголосовали 153 сенатора, выступивших против и воздержавшихся не было, пишет РИА Новости.

Как сообщила спикер палаты Валентина Матвиенко, до рассмотрения вопроса в открытом режиме, его уже обсудили профильные комитеты по конституционному строительству, по обороне, по международным делам и совет Совета Федерации.

По словам главы конституционного комитета Андрея Клишаса, общую численность формирований, районы их действий, срок пребывания за пределами РФ определяет президент в соответствии с конституцией.

Владимир Путин на пресс-конференции высказался об использовании российских вооруженных сил в Донбассе.

"В случае необходимости намерены исполнять взятые на себя обязательства", - заявил российский лидер.

Тем не менее, Путин отметил, что не говорил, что российские войска пойдут в Донбасс прямо сейчас.

"Во-первых, я не сказал, что войска сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь - первое. Второе - предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется", - отметил он.

Также глава России заявил, что не готов предсказывать возможные действия ВС России.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указы о независимости ДНР и ЛНР.

Лидеры европейских стран, представители США и другие государства осудили его действия и пригрозили антироссийскими санкциями. Германия уже приостановила процесс сертификации "Северного потока - 2", а Британия ввела санкции против братьев Ротенбергов, Тимченко и пяти российских банков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957370-sovfed-dal-soglasie-putinu-na-ispolzovanie-vs-za-predelami-rossii/