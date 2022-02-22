Совфед дал согласие Путину на использование ВС за пределами России
Совет Федерации дал согласие президенту Владимиру Путину на использовании Вооруженных сил России за рубежом.
За это решение проголосовали 153 сенатора, выступивших против и воздержавшихся не было, пишет РИА Новости.
Как сообщила спикер палаты Валентина Матвиенко, до рассмотрения вопроса в открытом режиме, его уже обсудили профильные комитеты по конституционному строительству, по обороне, по международным делам и совет Совета Федерации.
По словам главы конституционного комитета Андрея Клишаса, общую численность формирований, районы их действий, срок пребывания за пределами РФ определяет президент в соответствии с конституцией.
Владимир Путин на пресс-конференции высказался об использовании российских вооруженных сил в Донбассе.
"В случае необходимости намерены исполнять взятые на себя обязательства", - заявил российский лидер.
Тем не менее, Путин отметил, что не говорил, что российские войска пойдут в Донбасс прямо сейчас.
"Во-первых, я не сказал, что войска сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь - первое. Второе - предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется", - отметил он.
Также глава России заявил, что не готов предсказывать возможные действия ВС России.
Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указы о независимости ДНР и ЛНР.
Лидеры европейских стран, представители США и другие государства осудили его действия и пригрозили антироссийскими санкциями. Германия уже приостановила процесс сертификации "Северного потока - 2", а Британия ввела санкции против братьев Ротенбергов, Тимченко и пяти российских банков.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957370-sovfed-dal-soglasie-putinu-na-ispolzovanie-vs-za-predelami-rossii/