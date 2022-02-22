"С Украиной другая ситуация": Путин высказался о поддержке суверенитета республик бывшего СССР

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретился в Москве с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе разговора российский лидер затронул вопрос признания ЛНР и ДНР, сообщается на официальном сайте Кремля.

Путин отметил, что после распада СССР Россия признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением взаимодействия со всеми независимыми государствами, возникшими на постсоветском пространстве.

"К сожалению, после государственного переворота на Украине такого уровня и качества взаимодействия с Украиной мы не видим, оно исчезло. Хочу подчеркнуть: именно после госпереворота и незаконного захвата власти теми, кто это сделал", - заявил Путин.

По словам президента РФ, Россия поддерживает суверенитет бывших советских республик, ситуация с Украиной является исключением, так как связана с внешним влиянием на эту страну.

"Повторяю, с Украиной другая ситуация, и связано это с тем, что, к сожалению, территория этой страны используется третьими странами для создания угроз в отношении самой Российской Федерации. Дело только в этом", - заявил Путин.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указы о независимости ДНР и ЛНР. Лидеры европейских стран, представители США и другие государства осудили его действия и пригрозили антироссийскими санкциями.

Германия уже приостановила процесс сертификации "Северного потока - 2", а Британия ввела санкции против братьев Ротенбергов, Тимченко и пяти российских банков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957359-s-ukrainoy-drugaya-situatsiya-putin-vyskazalsya-o-podderzhke-suvereniteta-respublik-byvshego-sssr/