Токаев и Путин обсудили ситуацию вокруг Украины

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: Акорда

Состоялся телефонный разговор главы государства с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на официальном сайте Акорды.

Владимир Путин проинформировал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о позиции российского руководства в отношении ситуации вокруг Украины.

Президент России подтвердил приверженность его страны курсу на укрепление добрососедских и союзнических отношений с Казахстаном в интересах народов двух государств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1957368-tokaev-pogovoril-po-telefonu-s-putinym/