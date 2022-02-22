МИД Казахстана заявил, что наших граждан эвакуируют из Украины в случае военных действий

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После заседания правительства глава казахстанского МИДа заявил, что в случае, если в Украине начнутся военные действия, наших соотечественников эвакуируют, передает корреспондент NUR.KZ.

"Наше посольство в Киеве работает, оно на связи с нашими гражданами в Украине. Естественно, рассматриваются пути их возможной эвакуации.

В случае каких-либо военных действий просим наших граждан срочно связываться с нашим посольством в Киеве", - заявил глава МИД РК Мухтар Тлеуберди.

Также он сегодня заявил, что вопрос о признании Казахстаном ЛНР и ДНР не стоит – сегодня Казахстан сформирует свою официальную позицию касательно ситуации.

Ранее Министерство иностранных дел Казахстана опубликовало номера телефонов для эвакуации из Украины. Кроме того, посольство Казахстана в Украине обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в этой стране - их попросили встать на консульский учет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1957232-mid-kazahstana-zayavil-chto-nashih-grazhdan-evakuiruyut-iz-ukrainy-v-sluchae-voennyh-deystviy/