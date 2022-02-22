Зеленский выступил с обращением после признания Россией независимости ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 22 февраля выступил с обращением к украинскому народу, которое транслировалось на Facebook офиса президента.
Он заявил, что Украина придерживается дипломатического мирного решения в данной ситуации, хотя оставляет за собой право на оборону.
Также Зеленский отметил, что признание ЛНР и ДНР можно расценивать как "выход России из переговорных площадок".
"Я не буду говорить о прошлом, скажу о реалиях и будущем. За мной Украина, в ее международно-признанных границах. И они остаются такими, несмотря на любые заявления и действия России", - сказал Зеленский.
Он поблагодарил украинский народ за то, что они "остаются спокойными и уверенными в себе".
Что касается действий России, это расценивается как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход из Минских договоренностей и игнорирование Норманди ("нормандского формата"). Это подрывает мирные усилия и разрушает переговорные форматы", - сказал Зеленский.
Президент Украины заявил, что уже переговорил по этому поводу с президентом Франции Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, Джо Байденом, Борисом Джонсоном, президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.
Предстоят переговоры с президентом Турции.
Кроме того, по словам Зеленского, украинские границы надежно защищены и причин для хаотических действий нет.
"Мы привержены мирному и дипломатическому пути. Но, мы на своей земле, нам нечего и некого бояться. Мы никому и ничего не должны, и никому и ничего не отдадим. Ни одного клочка земли", - сказал он.
Напомним, Путин подписал указы о независимости Донецкой и Луганской народных республик. На его действия отреагировало международное сообщество.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957193-zelenskiy-vystupil-s-obrascheniem-posle-priznaniya-rossiey-nezavisimosti-dnr-i-lnr/