Премьер Японии прокомментировал ситуацию вокруг Украины

Фумио Кисида. Фото: Carl Court/Getty Images

Премьер Японии выразил мнение, что они должны тоже приложить усилия, чтобы снизить напряженность вокруг Украины дипломатическим путем, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo.

"По мере того как напряженность (вокруг Украины - ред.) сохраняется, никакой вариант развития событий не станет неожиданностью. Наша страна также должна приложить усилия для снижения напряженности (в этом регионе - ред.) путем дипломатии", - заявил премьер-министр Фумио Кисида в ходе встречи с представителями Либерально-демократической партии, которую он возглавляет.

Япония рассматривает возможность введения санкций против России в случае эскалации в Украине.

Ранее в нижней палате приняли резолюцию по Украине, выразив "солидарность украинскому народу". А в конце января Япония призвала своих граждан немедленно покинуть эту страну.

Глава МИД Японии Есимаса Хаяси заявил ранее, что их правительство настаивает на дипломатическом решении вопроса с Украиной. И их действия будут зависеть от фактической ситуации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956554-premer-yaponii-prokommentiroval-situatsiyu-vokrug-ukrainy/