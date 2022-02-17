Беженцы из Афганистана были эвакуированы из Украины

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Бежавшие из Афганистана в прошлом году семьи эвакуировались из Украины, передает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

Группа из 44 беженцев из Афганистана вылетела из Киева в столицу Катара Доху. Их временно разместят там, пока их документы будут готовиться для возможного въезда в Соединенные Штаты, сообщил источник в госдепартаменте.

"Группа из 44 афганцев, которых украинские военные эвакуировали из их страны в Киев в сентябре, в среду прошли вторую эвакуацию", - говорится в сообщении.

Известно, что эти девять семей сумели сбежать из Афганистана в Украину в сентябре прошлого года.

Тем временем Канада обеспечила пути отхода для своих граждан из Украины через несколько соседних стран. О своем пребывании в этой стране официально заявили примерно 800 канадцев.

Ранее Великобритания перевела часть своих дипломатов из Киева во Львов. Хотя при этом британцы сохранят свое присутствие в украинской столице.

А Байден признался, что введенные против России санкции могут серьезно ударить по США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956498-bezhentsy-iz-afganistana-byli-evakuirovany-iz-ukrainy/