В нижней палате Японии приняли резолюцию по Украине, сообщили СМИ

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В нижней палате Японии приняли резолюцию по Украине, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo.

В резолюции выражается обеспокоенность по ситуации вокруг Украины и "солидарность украинскому народу". Она была принята во вторник, в ее пользу проголосовала большая часть депутатов от правящей и оппозиционных партий.

Напомним, в конце января власти Японии призвали своих граждан в срочном порядке покинуть территорию Украины. А премьер-министр Фумио Кисида заявил, что они пристально следят за ситуацией в этой стране.

Также члены правящей Либерально-демократической партии предложили ввести санкции в отношении России в случае их вторжения в Украину. По этому вопросу они будут тесно сотрудничать с Соединенными Штатами.

Тем временем американский президент Джо Байден заявил о намерении направить в Европу две тысячи солдат из-за опасений вторжения России в Украину. Солдаты не будут воевать, а обеспечивать оборону союзников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955104-v-nizhney-palate-yaponii-prinyali-rezolyutsiyu-po-ukraine-soobschili-smi/