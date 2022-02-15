Глава МИД Японии назвал условие для введения санкций против России

Глава МИД Японии Есимаса Хаяси. Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Глава МИД Японии заявил, что их действия в ситуации с Украиной будут определятся на основании фактической ситуации, передает РИА Новости.

Японское правительство настаивает на дипломатическом решении ситуации с Украиной.

"Мы продолжаем настоятельно призывать к дипломатическому урегулированию вопроса. Действия Японии на случай военного вторжения, в том числе введение санкций, будут определяться на основании фактической ситуации. Мы намерены действовать в тесной координации с международным сообществом, в том числе со странами "большой семерки", - говорит глава МИД Японии Есимаса Хаяси.

Ранее японское правительство заявило, что конкретное содержание санкций против России, в случае их введения, будет согласовываться с США и европейскими странами.

Недавно Япония отозвала большую часть сотрудников своего посольства в Киеве. А также призвала своих граждан, находящихся в Украине, немедленно эвакуироваться.

Ранее мы писали, что в нижней палате Японии приняли резолюцию по Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956104-glava-mid-yaponii-nazval-uslovie-dlya-vvedeniya-sanktsiy-protiv-rossii/