США заявили, что не называли точных сроков "вторжения" России в Украину

Нед Прайс. Фото: KEVIN LAMARQUE/POOL/AFP via Getty Images

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс на брифинге заявил, что США не называли точных сроков возможной эскалации, передает РИА Новости.

"Не думаю, чтобы вы слышали нас с какого-то подиума указывающими точный день "вторжения". В течение какого-то времени вы слышите, как мы пытаемся донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время", - сказал Прайс.

Он отметил, что если вторжение 16 февраля не состоялось, это не означает, что американская разведка предоставила неправильные данные.

Прайс также заявил, что США ждут ответа России в рамках диалога по безопасности.

"Мы надеемся, что этот ответ заложит основу для продолжения будущего диалога и дискуссий. И мы готовы к диалогу и дискуссиям по данной тематике", - сказал официальный представитель госдепа.

Помимо этого выходцы из республиканской партии выступили с обращением Энтони Блинкену. Они призывают его сделать больше для безопасности американцев, которые находятся в Украине.

По их словам, закрывать в такое время посольство в Киеве и тем самым приостановить оказание консульских услуг является неразумным.

"Закрыть посольство и сориентировать американцев на авиарейсы или эвакуацию наземным путем - это далеко не соответствует обязательствам, которые это правительство несет перед своими гражданами", - гласит обращение республиканцев.

Известно, что на территории Украины могут находиться примерно от шести тысяч до 23 тысяч американцев. Республиканцы заявили о готовности проголосовать за выделение средств для эвакуации, если будет такая надобность.

"Такой ответ совершенно неадекватен. Госдепартамент должен сделать больше для выполнения своих предусмотренных законом обязательств защищать и эвакуировать американских граждан с Украины в случае российского вторжения", - заявили сенаторы.

Ранее Байден признался, что введенные против России санкции могут серьезно ударить по США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956494-ssha-zayavili-chto-ne-nazyvali-tochnyh-srokov-vtorzheniya-rossii-v-ukrainu/