Власти Японии призвали своих граждан срочно покинуть Украину

Правительство Японии призывает своих граждан, которые находятся в Украине, в срочном порядке покинуть страну, передает Sankei.
"Мы будем и дальше уделять пристальное внимание местной ситуации и приложим все усилия для обеспечения безопасности жителей Японии", – заявил генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.
По его словам, Россия усилила свои военные позиции на границе, что повысило уровень опасности для Украины.
"Мы призываем находящихся в Украине соотечественников срочно покинуть ее территорию", – подчеркнул он.
Он добавил, что "хотя заинтересованные страны предпринимают дипломатические усилия, ситуация может внезапно измениться в будущем". Мацуно уточнил, что Япония будет тесно сотрудничать с США и другими странами для деэскалации конфликта на российско-украинской границе.
Ранее Госдепартамент США обновил рекомендации по зарубежным поездкам, в которых посоветовал американским гражданам не ездить в Россию из-за "сохраняющейся напряженности" на границе с Украиной.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952913-vlasti-yaponii-prizvali-svoih-grazhdan-srochno-pokinut-ukrainu/