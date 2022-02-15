Токаев отслеживает ситуацию вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Пресс-секретарь главы государства Берик Уали заявил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев следит за ситуацией вокруг Украины.

"Президент внимательно наблюдает за развитием ситуации вокруг Украины. Данная проблема обсуждалась в ходе встречи с Владимиром Путиным. По итогам переговоров наш президент заявил, что худой мир лучше доброй ссоры", - цитирует Уали издание Sputnik Казахстан.

Глава государства выступает за продолжение дипломатических переговоров для достижения компромиссного соглашения.

Президент отмечал, что нужно придерживаться принципа неделимости евразийской безопасности, тем более что этот принцип вошел в текст Астанинской декларации ОБСЕ, принятой в 2010 году.

Напомним, ранее в министерстве иностранных дел Казахстана рассказали о текущей ситуации в Украине, а также опубликовали номера телефонов, по которым находящиеся в Украине казахстанцы могут обратиться за помощью или для эвакуации.

Также мы писали, что на фоне обострения отношений между Украиной и Россией власти нескольких стран призвали своих граждан покинуть Украину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1956206-tokaev-otslezhivaet-situatsiyu-vokrug-ukrainy-zayavil-press-sekretar-prezidenta/