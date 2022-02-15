США предложили Украине кредитные гарантии на сумму до 1 млрд долларов

Энтони Блинкен. Фото: ANDREW HARNIK/POOL/AFP via Getty Images

США предложили Украине суверенные кредитные гарантии на сумму до одного миллиарда долларов, передает сайт Госдепартамента США.

"Правительство США предлагает Украине суверенную гарантию по кредиту на сумму до одного миллиарда долларов для поддержки ее программы экономических реформ и продолжения взаимодействия с Международным валютным фондом (МВФ)", - говорится в сообщении американской стороны.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее рассказал, что Соединенные Штаты готовы предоставить им макрокредит.

Кроме того, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что они предоставят Украине летальное оружие на сумму более шести миллионов долларов США.

Тем временем президент Джо Байден и британский премьер Борис Джонсон выразили надежду на дипломатическое решение ситуации в этой стране.

А глава МИД Японии Есимаса Хаяси назвал условие для введения санкций против России. Известно, что конкретное содержание введенных мер будет согласовываться с США и европейскими странами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956135-ssha-predlozhili-ukraine-kreditnye-garantii-na-summu-do-1-mlrd-dollarov/