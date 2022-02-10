Демократы и республиканцы в Конгрессе США поспорили из-за санкций против России

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В Конгрессе США разразились споры по поводу введения санкций против России, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Сенатор, выходец из демократической партии США Роберт Менендес разработал пакет санкций против 12 официальных лиц России, включая Владимира Путина и премьера Михаила Мишустина. Помимо этого предложено наложить ограничения на госдолг, банковский сектор и "Северной поток — 2".

Демократы считают, что санкции необходимо вводить только в том случае, если Россия вторгнется в Украину. По словам сенатора Криса Ван Холлена, ограничения, затронувшие российскую банковскую систему и основные секторы экономики будут иметь "сдерживающий эффект".

Республиканцы считают иначе. По словам Митча Макконнелла, санкции против "Северного потока —2" надо вводить уже сейчас.

Даже если стороны придут к соглашению в ближайшие дни, законопроект будет одобрен спустя несколько недель. Поскольку до конца февраля палата представителей должна уйти на каникулы.

Ранее Байден заявил об остановке "Северного потока — 2" в случае эскалации конфликта на российско-украинской границе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955494-demokraty-i-respublikantsy-v-kongresse-ssha-posporili-iz-za-sanktsiy-protiv-rossii/