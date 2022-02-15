Канада предоставит Украине летальное оружие на сумму более шести миллионов долларов США

Иллюстративное фото: pexels.com

Канада предоставит Украине летальное оружие на сумму 7,8 миллионов канадских долларов, передает РИА Новости.

"Я одобрил выделение (Украине - ред.) летального оружия и боеприпасов на сумму 7,8 миллиона долларов (примерно 6,1 млн долларов США, - ред.)", - сообщил Джастин Трюдо на пресс-конференции.

Он добавил, что к этому его подтолкнула "серьезность ситуации" и переговоры с украинскими коллегами.

Помимо этого Канада предоставит Украине кредит на сумму до 500 миллионов канадских долларов (392,6 млн долларов США).

"В целях поддержки экономической устойчивости Украины мы объявляем сегодня о том, что Канада предоставит кредит в размере до 500 миллионов канадских долларов правительству Украины ", - заявил премьер-министр Канады.

Данная сумма выделена в дополнение к 120 миллионам, что были выплачены Украине в январе.

Напомним, МИДы сразу нескольких стран призвали своих граждан покинуть Украину.

А Байден заявил Зеленскому, что на угрозу со стороны России США будут действовать "быстро и решительно".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956094-kanada-predostavit-ukraine-letatelnoe-oruzhie-na-summu-bolee-shesti-millionov-dollarov-ssha/