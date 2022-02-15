Как эскалация конфликта между Россией и Украиной отразится на Казахстане, рассказал эксперт

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Политолог Талгат Калиев поделился мнением о том, как эскалация конфликта между Россией и Украиной отразится на Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на пост эксперта в Telegram-канале.

Калиев написал, что «по прогнозам американских спецслужб, дата вторжения российских войск на территорию Украины назначена на 16 февраля, то есть, на завтра. Правительство США и их союзники рассуждают о распространенном с ноября плане захвата российской армией двух третей Украины, с оккупацией Киева, десантом в Одессе, выходом атакующей группировки на правый берег Днепра с территории Белоруссии. Вашингтон предупредил союзников, что, по их сведениям, непосредственно наступлению будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки», призванные нарушить взаимодействие между воинскими подразделениями, лишить связи с командованием и фактически парализовать украинскую армию».

Он отметил, что «хотя никто из западных союзников не воспринял информацию Вашингтона с абсолютным согласием, тем не менее, ряд западных стран поспешил рекомендовать своим гражданам покинуть территорию Украины, авиакомпании одна за другой прекращают полеты в ее воздушном пространстве, а страховые компании официально заявили о приостановлении страхования самолетов, летающих в украинском небе».

Калиев считает, «для войны по сути все готово, и факт приостановки полетов, а также призывы к гражданам покинуть территорию Украины можно расценивать как готовность западного мира смириться с ее неизбежностью. Правда в США заявляли, что у них и европейских союзников на этот случай все готово для экстренного ввода санкций «судного дня. В числе которых, отключение российской экономики от SWIFT, запрет на конвертацию рубля и любые операции с российским госдолгом, блокирование поставок высокотехнологичного оборудования и санкции в отношении многострадального трубопровода «Северный поток-2», а возможно и полное нефтегазовое эмбарго».

«Как ни парадоксально, но реализация данного сценария может обернуться для Казахстана окном серьезных экономических возможностей. В частности, сохраняя отношения с западным миром, Казахстан способен стать для России «форточкой» для трансферта необходимых технологий, а возможно и возобновления переориентированных сырьевых поставок на экспорт. Правда для этого придется зарегистрировать все компании на территории Казахстана, но и налоги в этом случае будут поступать в казахстанский бюджет», - написал политолог.

По его мнению, «как бы там ни было, вероятность войны в данный конкретный момент оценивается экспертами значительно выше чем шансы ее предотвратить. Более того, концентрация сил и нервного напряжения на линии соприкосновения достигла того критического уровня, когда любое случайное событие может послужить катализатором конфликта с последующим его масштабированием и вовлечением в процесс новых участников. Когда даже при всем желании нельзя будет отыграть назад, поскольку после даже десятков жертв, которые будут с обеих сторон, любые шаги к примирению будут истолковываться внутри стран как предательство национальных интересов».

«А пока напряжение достигла того уровня, что мир усиленно пытается найти в односложном ответе Владимира Путина на реплику Сергея Лаврова о необходимости продолжать переговоры какой-то скрытый сигнал. Является ли его «Хорошо» признаком согласия продолжать переговоры вместо войны, или это вообще ничего не значит. Завтра увидим. Хотя, некоторые эксперты говорят, что война назначена на 18 февраля. Расслабляться не стоит», - считает политолог.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1956158-kak-eskalatsiya-konflikta-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-otrazitsya-na-kazahstane-rasskazal-ekspert/