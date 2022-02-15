Байден и Джонсон заявили, что надеются на дипломатическое решение ситуации в Украине

Джо Байден. Фото: Gettty Images/ Joshua Lott / Stringer

Джо Байден и Борис Джонсон надеются, что ситуация вокруг Украины разрешится дипломатическим путем, передает Би-би-си.

Американский президент и премьер-министр Великобритании провели 40-минутный разговор. Оба выразили надежду, что ситуация в Украине разрешится дипломатическим путем.

"Премьер-министр и президент Байден проинформировали друг друга о своих недавних дискуссиях с другими мировыми лидерами. Они согласились, что остается решающее окно для дипломатии и для России, чтобы отступить от своих угроз в адрес Украины", - говорится в сообщении.

Политики отметили, что вторжение в Украину приведет к затяжному кризису в России и во всем мире.

Стало известно, что Канада предоставит Украине летальное оружие на сумму более шести миллионов долларов. А также кредит в размере до 392,6 млн долларов США.

Ранее МИДы сразу нескольких стран призвали своих граждан покинуть Украину.

Также мы писали, что Зеленский предложил ввести санкции против России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956101-bayden-i-dzhonson-zayavili-chto-nadeyutsya-na-diplomaticheskoe-reshenie-situatsii-v-ukraine/