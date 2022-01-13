Бориса Джонсона призвали уйти в отставку после скандала с вечеринкой во время локдауна

Фото: Xinhua / Global Look Press

Премьер-министра Великобритании призывают уйти в отставку после скандала с вечеринкой во время локдауна, передает Би-би-си.

Ранее The Guardian опубликовали в Сети фотографию, которая была сделана во время строгого локдауна в Великобритании в мае 2020 года. На ней изображены Джонсон с супругой и еще 17 сотрудников в саду на Даунинг-стрит. Все они не соблюдают дистанцию и общаются практически без масок.

После инцидента премьер Британии принес свои извинения. Он заявил, что тогда вышел в сад к своим сотрудникам на 25 минут, а потом зашел обратно.

Теперь против него ополчились несколько высокопоставленных тори, включая лидера шотландских консерваторов Дугласа Росса. Они призвали Джонсона уйти в отставку.

"Он премьер-министр, это его правительство установило эти правила, и он должен нести ответственность за свои действия", - сказал Росс.

А член консервативной партии Кэролайн Ноукс заявила, что действующий премьер "наносит ущерб всему консервативному бренду".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1950944-borisa-dzhonsona-prizvali-uyti-v-otstavku-posle-skandala-s-vecherinkoy-vo-vremya-lokdauna/