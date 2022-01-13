Китай отправил на строгую изоляцию 20 млн человек в преддверии Олимпийских игр в Пекине

Сотрудник в защитном костюме около метро в Сиане. Фото: Heng Guoliang/VCG via Getty Images

Китай, который придерживается стратегии "нулевого коронавируса", столкнулся с распространением "омикрона", передает CNN.

Первый случай заражения омикрон-штаммом был обнаружен в северном портовом городе Тяньцзинь. Из-за чего власти города устроили массовое тестирование среди 14 миллионов жителей. По состоянию на вторник, инфекция была выявлена у 97 человек.

Полная изоляция из-за нового штамма коснулась также города Аньян в провинции Хэнань, который находится недалеко от Тяньцзиня.

Это вызвало беспокойство у китайских чиновников, поскольку Тяньцзинь находится в 128 км от Пекина, где вот-вот должны состояться Олимпийские игры. Покупка билетов на поезд между двумя городами была закрыта с воскресенья. Также в международном аэропорту Тяньцзиня были отменены 425 рейсов.

Сам город запрещено покидать без крайней необходимости. Для этого надо получить специальное разрешение и предоставить отрицательный тест, который был сделан в течение 48 часов.

Всего в Китае 20 млн человек находятся в строгой самоизоляции. Среди них 13 млн жителей города Сиань, которым уже третью неделю запрещается без необходимости покидать свои дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1950935-kitay-otpravil-na-stroguyu-izolyatsiyu-20-mln-chelovek-v-preddverii-olimpiyskih-igr-v-pekine/