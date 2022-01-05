Москва пристально следит за ситуацией в Казахстане, заявили в российском МИД

Кремль. Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Российское правительство заявило, что следит за ситуацией с митингами в Казахстане, передает РИА Новости.

"Внимательно следим за развитием ситуацией в Казахстане. Данных о пострадавших российских граждан нет", - сообщили представители российского ведомства.

В связи с демонстрациями в стране, которые вспыхнули с начала года, президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о ведении режима ЧП в Мангыстауской области, Алматинской области и Алматы. Ограничивается въезд и выезд, а также действует комендантский час.

Тем временем после ночных беспорядков в Алматы за медицинской помощью обратились 190 человек. Еще семеро находятся в реанимации.

Также оцепили главную площадь в Усть-Каменогорске, где расположено здание акимата ВКО. На территории находятся полицейские.

Минувшей ночью в Таразе демонстранты сожгли полицейские автомобили и повредили здание акимата. А в Уральске в стражей порядка протестующие кидали камнями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949889-moskva-pristalno-sledit-za-situatsiey-v-kazahstane-zayavili-v-rossiyskom-mid/