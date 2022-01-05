Иностранная авиакомпания отменила рейсы в Актау

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Авиакомпания Uzbekistan Airways сообщила об отмене рейсов в Актау. Соответствующее объявление опубликовано в ее официальном Telegram-канале.

"В связи с закрытием международного аэропорта Актау по приему и выпуску международных рейсов регулярные рейсы Uzbekistan Airways HY-9725/9726, которые были запланированы на 5 января 2022 года по маршруту Ургенч-Актау-Ургенч, отменены.

О днях выполнения рейсов по данному маршруту будет сообщено дополнительно", - сообщили в авиакомпании.

Здесь отметили, что пассажиры отмененных рейсов за 5 января в Актау имеют право на возврат полной стоимости билета по месту его приобретения или бесплатное перебронирование на любую свободную дату после возобновления полетов.

Напомним, в Мангистауской области на фоне беспорядков ввели чрезвычайное положение. По информации Lada.kz, 5 января задерживался прилет и вылет нескольких рейсов.

"Аэропорт дал задержку рейсов, так как не могут доехать сотрудники", - сообщили представители международного аэропорта Актау.

Как будет осуществляться работа воздушной гавани в период ЧП, пока информации нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949894-inostrannaya-aviakompaniya-otmenila-reysy-v-aktau/