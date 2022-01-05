Что сейчас происходит на улицах Алматы (фото, видео)

Беспорядки продолжаются в Алматы второй день. На пересечении улиц Толе би и Байтурсынова видна спецтехника, стражи порядка с щитами и собаками. Корреспондент NUR.KZ побывал на месте событий.
Сотрудники полиции перегородили дорогу спецтехникой. Видны автомобили противопожарной службы, военные грузовики.
Ранее автовладельцев призвали планировать свои маршруты в объезд улицы Толе би, проспектов Райымбека и Абая, а также центра города.
Подробнее о беспорядках и акциях протеста, охвативших Казахстан, читайте здесь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949887-kakaya-obstanovka-na-ulitsah-almaty-foto-video/