Беспорядки в Алматы: 190 человек обратились за медпомощью, семеро в реанимации

Задержание. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Около двухсот человек обратились за помощью в результате массовых беспорядков во время акций протеста в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения.

Как сообщили в ведомстве, по состоянию на 5 января в лечебные учреждения Алматы обратились 190 человек, из них через скорую помощь - 150 человек, самостоятельно - 40 человек.

В больницы с различными травмами попали 40 человек. Семь находятся в отделении реанимации, четверо из них - полицейские.

Среди всех пострадавших зарегистрированы 137 полицейских и 53 гражданских лица.

Отметим, в настоящее время митингующие вновь стягиваются в центр Алматы, там снова слышны взрывы светошумовых гранат.

Также на данный момент в Алматы, в Мангистауской области, а также в Алматинской области действует режим ЧП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949884-besporyadki-v-almaty-190-chelovek-obratilis-za-medpomoschyu-7-nahodyatsya-v-reanimatsii/