Беспорядки в Таразе: сожжены полицейские авто, повреждено здание акимата

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев выступил с обращением к жителям региона на фоне ситуации в стране, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу главы области.

"Уважаемые земляки! Вчера на центральной площади Тараза я обратился к собравшимся, призывая к спокойствию, призывая не поддаваться беспределу, прийти к общему диалогу.

Однако, к сожалению, несколько сотен молодых людей прошли по главным улицам города, допустив беспорядки и беззакония, хулиганские действия.

В результате опрокинуто и сожжено более 10 полицейских машин, значительно пострадали здание аппарата акима области, отделение банка.

Бердибек Сапарбаев. Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Закон и порядок должны соблюдаться!

Причинение вреда государственному имуществу и нарушение общественного порядка преследуются по закону.

На наш взгляд, сотни молодых людей, совершившие хулиганские действия, это те, кто попался на провокации определенной группы.

Призываю всех не поддаваться вражде, воздерживаться от навязчивых идей!

Строго предупреждаю, что вы несете ответственность за все какие-либо незаконные действия!" - обратился к жителям Бердибек Сапарбаев.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Напомним, в ночь на 5 января в Актау, Алматы, а также в других городах начались беспорядки. В Мангистауской области и южной столице было введено чрезвычайное положение.

В МВД сообщили, что в результате произошедших событий пострадали 95 полицейских.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949833-besporyadki-v-taraze-protestuyuschie-sozhgli-politseyskie-avto-povredili-zdanie-akimata/