"Это может привести к цунами случаев": глава ВОЗ высказался о штаммах "дельта" и "омикрон"

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Гендиректор ВОЗ заявил, что штаммы "дельта" и "омикрон" могут стать причиной увеличения числа случаев заболевания, передает официальный сайт организации.

Количество госпитализированных и заболевших может значительно увеличиться за счет штаммов "дельта" и "омикрон". При этом последний имеет способность быстрее распространяться.

"Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру", - говорит глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Он высказался против бустерной вакцинации в богатых странах. Так как это может отразиться на нехватке препаратов для бедных стран. Гебреисус призвал к равенству для всех государств мира в этом вопросе.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о резком скачке заболеваемости COVID-19 во всем мире. Несмотря на это, количество летальных исходов снизилось во многих странах.

Также мы писали, что представитель ВОЗ назвала причину замедления одобрения "Спутника V".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949245-eto-mozhet-privesti-k-tsunami-sluchaev-glava-voz-vyskazalsya-o-shtammah-delta-i-omikron/