ВОЗ назвала причину задержки признания вакцины "Спутник V"

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Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис рассказала, что задержка одобрения вакцины "Спутник V" связана с проверкой технических процессов, передает RT.

По ее словам, чтобы включить препарат в список средств для применения в чрезвычайных ситуациях, ВОЗ запрашивает данные о безопасности и эффективности вакцины и документацию по технологии производства.

"Зачастую именно третье – проверка технологических процессов – требует много времени, чтобы выяснить все подробности, провести инспекцию и так далее, чтобы вакцине дали зеленый свет. <…> Так что это может стать причиной задержек", – пояснила она.

Как отметила Харрис, регуляторы других стран работают в таком же порядке.

Ранее глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге рассказал, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал в октябре все нужные юридические соглашения. Он отметил, что промедление с вопросом одобрения российской вакцины не связано с политикой. И что процесс признания одинаков для всех производителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949019-voz-nazvala-prichinu-zaderzhki-priznaniya-vaktsiny-sputnik-v/