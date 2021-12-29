ВОЗ сообщила о резком скачке заболеваемости COVID-19 во всем мире

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В мире, как заявили в ВОЗ, зафиксирован резкий скачок заболеваемости COVID-19, передает официальный сайт.

Во всем мире количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличилось в целом на 11 процентов. Однако за последнюю неделю, в период с 20 по 26 декабря, число летальных исходов снизилось на четыре процента.

Таким образом, от COVID-19 скончались примерно 44 тыс. человек. Количество случаев за последние семь дней составляет 4,9 млн.

Наибольшее их количество зафиксировано в Соединенных Штатах. Там число инфицированных выросло на 34 процента и составило более одного миллиона. Следом по количеству заболевших расположились Великобритания, Франция, Италия и Германия.

Одновременно с этим рост смертности был зафиксирован в Африке и Юго-Восточной Азии.

На страны Европы приходится 57 процентов случаев заболевания COVID-19 и 53 процента летальных исходов.

Напомним, представитель ВОЗ назвала причину задержки одобрения "Спутника V".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949053-voz-soobschila-o-rezkom-skachke-zabolevaemosti-covid-19-vo-vsem-mire/