Принято новое постановление о доплатах для работников, борющихся с COVID-19

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Правительство приняло постановление от 15 декабря, в котором установлены суммы доплат для работников, задействованных в борьбе с коронавирусом. Документ был опубликован на сайте информационно-правовой системы НПА РК.

Изменения в систему оплаты труда внесли для гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета а также работников казенных предприятий.

Теперь этим категориям работников будут выдавать доплаты за борьбу с КВИ и риск заражения по следующей схеме:

Высокий риск:

Врачи, средний и младший медперсонал инфекционных стационаров, включая отделения реанимации, и других стационаров, определенных для оказания медпомощи пациентам с COVID-19, включая работников клинических отделений и параклинических подразделений, имеющих непосредственный контакт с инфицированными пациентами или с биологическим материалом - все они будут получать семикратный базовый должностной оклад (БДО) при фактически отработанных часах.

БДО для указанных выше категорий составляет 17 697 тенге.

Средний риск:

Работники лабораторий (отделов по приему отбора проб): врач, специалист санитарно-эпидемиологической службы, специалист лаборатории, специалист по отбору проб, лаборант - эти категории будут получать пятикратный БДО.

Низкий риск:

врачи, средний и младший медперсонал провизорных стационаров, провизорных отделений, включая отделения реанимации и других стационаров, определенных для оказания медпомощи пациентам с COVID-19, включая работников клинических отделений и параклинических подразделений, имеющих непосредственный контакт с инфицированными пациентами или биологическим материалом; врачи, средний и младший медперсонал военно-медицинских подразделений центральных исполнительных органов и иных центральных государственных органов и их территориальных подразделений, оказывающих медпомощь пациентам с COVID-19, а также с вирусной пневмонией по клиническим и эпидемиологическим признакам, не исключающим СOVID-19, в стационарных условиях из числа прикрепленного контингента, а также определенных к приему пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями, пневмонией и забору биологического материала, связанных с противоэпидемическими мероприятиями; врачи, средний и младший медперсонал карантинных стационаров, включая работников клинических отделений и параклинических подразделений, имеющих непосредственный контакт с инфицированными пациентами или с биологическим материалом; врачи, фельдшеры и водители скорой медицинской помощи, в том числе в организациях здравоохранения, оказывающих медпомощь в амбулаторных условиях; работники приемных отделений экстренных стационаров, организаций первичной медико-санитарной помощи, определенных к приему пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями, пневмонией и забору биологического материала, связанных с противоэпидемическими мероприятиями и других.

Эти категории работников будут получать трехкратный БДО.

Документ распространится на все правоотношения, возникшие с 1 октября 2021 года.

С полной версией постановления можно ознакомиться по данной ссылке.

Напомним, что с 1 октября была отменена выплата ковидных надбавок медработникам, которые задействованы в борьбе с COVID-19. Тем не менее, после этого было обещано ввести новые доплаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949145-prinyato-novoe-postanovlenie-o-doplatah-dlya-rabotnikov-boryuschihsya-s-covid-19/