Правила ужесточения карантина на случай завоза "омикрона" в Казахстан приняли в Минздраве

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Официальный представитель КСЭК Ержан Байтанаев сообщил о мерах, которые могут ввести, если в Казахстане будет выявлен омикрон-штамм. Об этом он рассказал на своей официальной странице в Fаcebook.

Сегодня состоялось заключительное в этом году заседание МВК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана.

В ходе заседания было отмечено, что эпидситуация в стране стабильная, но штамм "омикрон" за месяц выявлен уже в 110 странах мира.

Представитель ведомства отметил, что, по данным ВОЗ, скорость передачи данного штамма в 5 раз выше, чем у штамма "дельта".

"Поэтому, было одобрено предложение Минздрава по принятию дополнительных мер. В частности, уже с 5 января разрешить вход в ТРЦ, торговые дома и караоке только лицам, имеющим "зеленый" статус.

А в случае выявления штамма "омикрон" на территории Казахстана и ухудшения эпидситуации, такие же меры будут приняты и в отношении банков, отделений Казпочты, ЦОНов, спортивно-оздоровительных центров, СПА, бассейнов", - сообщил он.

Подчеркивается, что при развитии пессимистичного сценария межведомственной комиссией поручено МЦРИАП и НПП "Атамекен" совместно с АО "Казпочта" и банками второго уровня, заинтересованными государственными органами проработать механизмы обслуживания лиц, не имеющих "зеленого" статуса, в том числе посредством онлайн-обслуживания или надомного обслуживания.

Замглавы правительства Ералы Тугжанов в ходе заседания отметил, что прогноз эпидемиологической ситуации напрямую будет зависеть от охвата населения вакцинацией и ревакцинацией. Он также выделил ряд регионов, которые по уровню охвата населения отстают от среднереспубликанского значения.

Напомним, что ранее на заседании правительства исполняющий обязанности министра здравоохранения Жандос Буркитбаев заявил о новых предлагаемых мерах в Казахстане - лицам без "зеленого" статуса в Ashyq ограничат вход в некоторые виды заведений.

Также сегодня заместитель главного санврача Алматы Садвакас Байгабулов напомнил, что жители города на новогодние праздники смогут посетить торговые центры, рынки, общепит и прочие общественные места, только если у них есть "зеленый" статус в Ashyq.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949180-pravila-uzhestocheniya-karantina-na-sluchay-zavoza-omikrona-v-kazahstan-prinyali-v-minzdrave/