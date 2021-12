Итоги года 2021: самые крупные происшествия в мире

Иллюстративное фото: pexels.com

В 2021 году произошло немало происшествий различного характера, унесших жизни множества людей. Сегодня NUR.KZ расскажет о самых крупных ЧП в мире, которые надолго останутся в памяти людей.

Этот год начался с беспорядков в Вашингтоне. Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа устроили штурм Капитолия. Жертвами происшествия стали пять человек, десятки полицейских были избиты и получили ранения. Ущерб, нанесенный Капитолию, оценен в 1,5 млн долларов.

В России в мае было совершенно вооруженное нападение на школу в Казани. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев. В результате атаки погибли 11 человек: одними из погибших в ходе стрельбы стали уборщица и охранник, попытавшийся помешать войти в здание.

В американском штате Колорадо произошла стрельба в супермаркете: погибли 10 человек, среди них – полицейский. О случившемся проинформировали главу США Джо Байдена.

В марте контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель в Суэцком канале и перекрыл движение по нему, передает РИА Новости. В итоге в "пробке" оказались более сотни судов. В компании Evergreen Line заявили, что контейнеровоз случайно застрял в канале, поскольку отклонился от курса из-за внезапного сильного ветра. Восемь буксиров участвовали в снятии с мели Ever Given.

В Индии этим летом прошли муссонные дожди, вызвавшие серию наводнений и оползней. Как пишет Euronews, это были самые мощные осадки за последние 40 лет. В результате стихийного бедствия погибли не менее 200 человек, еще 100 считаются пропавшими без вести.

В конце июля из-за сухой погоды на юге Турции разгорелись лесные пожары. Больше всего пострадали курортные районы Анталии, Бодрума и Мармариса. Местные жители и туристы были эвакуированы из опасных районов. В результате происшествия пострадали 900 человек, среди них – 10 погибших. Турецкие власти отметили, что размер ущерба от стихии оценивается в шесть миллионов долларов.

Летом американский штат Калифорния охватили лесные пожары. Согласно данным Википедии, по состоянию на 20 августа было зарегистрировано 6 630 пожаров, горело 595146 га по всему штату, не менее 1852 здания были уничтожены стихией. От лесных пожаров пострадали жители штата и пожарные. Более 29 000 человек эвакуировано, а пламя полностью уничтожило исторический город Гринвилл.

В Казахстане в ноябре 2021 произошел выброс метана на шахте "Абайская" в городе Абае Карагандинской области. На момент ЧП в шахте находились 64 работника. 56 человек сразу покинули место аварии, шестеро погибли, двое получили отравление газами и были в тяжелом состоянии.

В ноябре также произошла крупная авария на российской шахте "Листвяжная". В результате взрыва метана погиб 51 человек, в том числе и пятеро спасателей, еще 63 получили ранения различной степени тяжести.

В США на концерте музыканта Трэвиса Скотта произошла давка, которая привела к гибели десятерых человек, самому младшему было девять лет. Около 300 человек получили ранения.

В Болгарии в ДТП с автобусом погибли 46 человек, среди них ­– 12 детей. Выжили в происшествии шесть человек, их доставили в больницу в тяжелом состоянии. После аварии автобус сгорел.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947488-itogi-goda-2021-samye-krupnye-proisshestviya-v-mire/