Скончался 9-летний пострадавший на концерте Трэвиса Скотта

Девятилетний Эзра Блаунт. Фото: Twitter/Sylvester Turner

Мальчик стал 10-м погибшим на концерте Astroworld в Хьюстоне, передает CBS.

Девятилетний Эзра Блаунт приехал на концерт Трэвиса Скотта из Северного Техаса со своим отцом Трестоном. Во время мероприятия мальчик сидел на плечах у папы. А когда началась давка, Эзра упал на землю, где был растоптан вышедшей из-под контроля толпой. У мальчика были многочисленные повреждения внутренних органов, в том числе повредился головной мозг.

В итоге девятилетний прибывший на концерт Скотта скончался от остановки сердца. О смерти сообщил мэр Хьюстона Сильвестер Тернер.

"Я был опечален узнать о смерти Эзры сегодня. Наш город молится за его мать, отца, бабушку и дедушку, других его родных и друзей сейчас", - написал Тернер.

Эзра Блаунт стал десятой жертвой давки на концерте рэпера Astroworld. На прошлой неделе также скончалась 22-летняя Бхарти Шахани, за жизнь которой врачи боролись в течение нескольких дней.

"Я не знаю, как они могли допустить, чтобы это случилось с ним или чьим-либо ребенком", - сказала бабушка покойного мальчика Терезия.

Также на концерте Скотта около 300 человек получили травмы. Второй день фестиваля был отменен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1942181-skonchalsya-9-letniy-postradavshiy-na-kontserte-trevisa-skotta/