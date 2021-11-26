ЧП на шахте в России: погибли 52 человека

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Накануне в Кемеровской области в Кузбассе прогремел взрыв на шахте "Листвяжная". Жертвами трагедии стали 52 человека, в том числе 6 спасателей.

Информацию о количестве погибших в результате ЧП официально подтвердили изданию "Известия" власти города.

Между тем РИА Новости пишет, что, по словам заместителя прокурора Дмитрия Демешина, причиной трагедии стал взрыв метана, вызванный искрой, и последовавший динамический удар, который травмировал горняков.

Следственный комитет РФ на своем официальном сайте сообщил о задержании 47-летнего директора шахты, его 59-летнего первого заместителя и 36-летнего начальника участка. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

"Установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате произошло газодинамическое явление. Началось задымление вентиляционного штрека участка № 4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись", - говорится в сообщении СК.

Если их вина будет доказана, им грозит до 7 лет колонии.

Напомним, вчера, 25 ноября, на предприятии, расположенном в городе Белово, Кемеровская область, произошли взрыв и задымление. Под землей в момент ЧП находились 285 человек.

Изначально сообщалось об 11 погибших и 36 пропавших без вести. Позже стало известно, что во время поисковой операции погибли трое спасателей.

В регионе объявили трехдневный траур.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с трагедией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1944009-chp-na-shahte-v-rossii-pogibli-52-cheloveka/