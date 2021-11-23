В ДТП с автобусом в Болгарии погибли 46 человек

Автобус загорелся после ДТП в Болгарии. Фото: darik.news

В ДТП с автобусом на трассе в Болгарии погибли 46 человек, передает агентство БГНЕС.

Авария произошла на трассе София ­– Благоевград в 3:00 по местному времени (7:00 по времени Нур-Султана). В автобусе, который имел македонскую регистрацию, находились 52 человека.

В результате происшествия погибли 46 человек, среди них ­– 12 детей. Выжили в ДТП шесть человек, их уже доставили в больницу в тяжелом состоянии. После аварии автобус сгорел. По словам начальника местной пожарной охраны, возгорание возникло в результате несчастного случая.

Как отметила дорожный эксперт Диана Русинова, этот участок трассы имел много проблем, все лето там ремонтировали ямы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1943470-v-dtp-s-avtobusom-v-bolgarii-pogibli-46-chelovek/