Путин обратился к Меркель на "ты" в телеграмме

Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: Adam Berry/Getty Images

Президент России отправил Ангеле Меркель телеграмму, в которой обратился к бывшему канцлеру Германии на "ты". Текст телеграммы публикует Кремль на своем официальном сайте.

На прошлой неделе Ангела Меркель торжественно покинула пост канцлера Германии. Эту должность она занимала на протяжении 16 лет.

Сегодня в Бундестаге присягу принял новый канцлер – Олаф Шольц. А Меркель проводили овациями.

В связи с завершением Меркель деятельности на посту федерального канцлера Германии Владимир Путин направил ей телеграмму, в которой выразил искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество и готовность к взаимоуважительному диалогу.

Примечательно, что к своей бывшей коллеге Путин обратился на "ты".

"Мы постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций. За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире.

Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован. И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение", – подчеркнул Путин.

Напомним, по итогам голосования в немецком Бундестаге канцлером Германии стал кандидат от Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц. За него отдали голос 395 из 707 присутствовавших на заседании депутатов.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил Шольца с вступлением в должность канцлера и пригласил его посетить Казахстан в удобное для него время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945993-putin-obratilsya-k-merkel-na-ty-v-telegramme/