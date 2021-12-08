Токаев пригласил нового канцлера Германии в Казахстан

Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму новоизбранному Федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу, передает официальный сайт Акорды.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев и от себя лично поздравил Олафа Шольца с вступлением в должность Федерального канцлера Федеративной Республики Германия.

"Это историческое событие служит ярким подтверждением доверия народа к Вам и возглавляемой Вами коалиции в реализации курса на продолжение политического и экономического прогресса страны, а также продвижение национальных интересов на международной арене.

Хочу пожелать, чтобы Ваш неустанный труд привел Германию к новым свершениям и успехам", – говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства отметил, что считает Германию ведущим партнером Казахстана в Европейском Союзе и придает особое значение укреплению динамично развивающегося стратегического сотрудничества между нашими странами.

"Подтверждаю готовность тесно работать с Вами в целях дальнейшего обогащения содержания нашего многогранного взаимодействия в форматах Казахстан – Германия и Центральная Азия – Европейский Союз.

Пользуясь случаем, приглашаю Вас посетить Казахстан с официальным визитом в удобное время", – написал президент.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Олафу Шольцу успехов в реализации его начинаний, семейного счастья, а дружественному германскому народу – благополучия и процветания.

Напомним, что об избрании Шольца на пост канцлера Германии стало известно сегодня, 8 декабря. Экс-канцлер Ангела Меркель ушла с поста 3 декабря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1945972-tokaev-pozdravil-novogo-kantslera-germanii-olafa-sholtsa-s-izbraniem-na-post/