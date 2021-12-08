Новый канцлер Германии принял присягу

Олаф Шольц. Фото: Kay Nietfeld/Picture Alliance/Getty Images

Социал-демократа Олафа Шольца привели к присяге в германском бундестаге. С этого дня он вступает в должность канцлера ФРГ.

Напомним, по итогам голосования в немецком бундестаге канцлером Германии стал кандидат от Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц. За него отдали голос 395 из 707 присутствовавших на заседании депутатов.

Шольц стал девятым по счету канцлером ФРГ, он сменил на этом посту Ангелу Меркель, удерживавшую власть в Германии в течение 16 лет.

Как пишет ТАСС, глава Бундестага Бербель Бас, согласно регламенту, спросила социал-демократа, признает ли он результаты голосования. Политик ответил утвердительно. Далее Олаф Шольц принял присягу в новой должности.

По данным издания, около 15:00 (20:00 по Нур-Султану) состоится символическая церемония передачи власти от Ангелы Меркель.

Ожидается, что в новый кабмин Германии войдут Социал-демократическая партия Германии, "зеленые" и Свободная демократическая партия. Первое заседание правительства состоится в течение вечера.

Главой МИД в новом кабинете станет известная критикой в адрес России Анналена Бербок, руководителем ведомства по делам экономики и климата, а также вице-канцлером – Роберт Хабек. Минфин достанется главе либералов Кристиану Линднеру, Минобороны – представительнице социал-демократов Кристине Ламбрехт.

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил Шольца с вступлением в должность канцлера и пригласил его посетить Казахстан в удобное для него время.

Также напомним, что на прошлой неделе состоялась церемония в честь Ангелы Меркель, официально покинувшей должность канцлера Германии. Произошло это под песню панк-рокерши Нины Хаген.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945978-novyy-kantsler-germanii-prinyal-prisyagu-video/