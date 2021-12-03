Меркель ушла с поста канцлера Германии под звуки панк-рока

Ангела Меркель покинула пост канцлера Германии. Фото: Sean Gallup/Getty Images

В Берлине прошла церемония в честь Ангелы Меркель, официально покинувшей должность канцлера Германии после 16 лет во главе немецкого правительства, передает DW.

Церемония проходила при свете факелов. На мероприятие было приглашено около 200 гостей, среди них присутствовали 52 министра времен правления Меркель и другие ее коллеги. В церемонии также участвовали вооруженные силы Германии.

По традиции канцлер сам выбирает музыкальное сопровождение для церемонии. Меркель отдала предпочтение трем песням, одной из которых стала Du hast den Farbfilm vergessen (Ты забыл цветную пленку) панк-рокерши Нины Хаген. А также две другие композиции: Für mich, soll’s rote Rosen regnen (Для меня должен идти дождь из красных роз) Хильдегард Кнеф и христианский гимн Großer Gott, wir loben Dich (Боже, славим тебя).

Меркель занимала должность канцлера Германии в течение 16 лет. В 2018 году она отказалась от должности главы правящей партии Христианско-демократический союз и заявила, что не будет выдвигаться на должность главы правительства в 2021 году.

Напомним, в октябре президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий на посту канцлера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945052-merkel-ushla-s-posta-kantslera-germanii-pod-zvuki-pank-roka/