Шольц был избран канцлером ФРГ

Олаф Шольц. Фото: Carsten Koall/Getty Images

Канцлером ФРГ по итогам голосования стал Олаф Шольц, передает РИА Новости.

По итогам голосования в немецком бундестаге канцлером Германии стал выходец из Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц.

Чтобы одержать победу, необходимо получить абсолютное большинство голосов. Таким образом, за его кандидатуру в бундестаге должны были отдать голоса как минимум 369 депутатов из 736. Как известно, Шольц получил 395 голосов.

Напомним, в Берлине недавно прошла церемония в честь покинувшей пост канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Она находилась во главе правительства 16 лет. На мероприятии присутствовали 200 гостей, среди которых были также и коллеги политической деятельницы.

По традиции Меркель дали возможность выбрать музыкальное сопровождение для церемонии. Выбор пал на песню панк-рокерши Нины Хаген.

Олаф Шольц с февраля по апрель 2018 года являлся исполняющим обязанности председателя СДПГ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945941-sholts-byl-izbran-kantslerom-frg/