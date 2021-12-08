Меркель проводили овацией, Германия готовится к присяге нового канцлера

Олаф Шольц. Фото: Sean Gallup/Getty Images

В Германии через несколько часов состоится присяга нового канцлера.

В Германии проходит голосование депутатов по кандидатуре нового канцлера. Как пишет РИА Новости, им станет социал-демократ Олаф Шольц. После чего в 17:00 по времени Нур-Султана состоится присяга нового канцлера Германии. Затем будет объявлен новый состав правительства ФРГ. Обновленный кабмин также принесет присягу немецкому народу.

Как сообщает издание, Ангела Меркель, экс-канцлер Германии, находившаяся во главе правительства 16 лет, уже находится в Бундестаге и ждет передачи полномочий.

РБК пишет, что Шольц с февраля по апрель 2018 года был исполняющим обязанности председателя СДПГ. Он проиграл выборы за председательство в партии, но это не помешало ему стать кандидатом на пост канцлера Германии.

Напомним, Ангела Меркель ушла с поста канцлера Германии под звуки панк-рока.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945922-merkel-provodili-ovatsiey-germaniya-gotovitsya-k-prisyage-novogo-kantslera/