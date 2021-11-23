Польша заявила о попытке мигрантов прорваться через границу

Польские пограничники отразили штурм мигрантов. Фото: twitter.com/MON_GOV_PL

Польские военные заявили об еще одной попытке мигрантов прорваться через границу при помощи белорусских силовиков.

Министерство обороны Польши сообщает в Twitter, что в ночь с воскресенья на понедельник 150 мигрантов пытались прорваться на территорию страны через заставу в Дубиче-Церкевне. Ведомство отмечает, что белорусские военные намеренно ослепляли лазерами польских пограничников.

"Атаку на польской границе контролировали белорусские службы", – говорится в заявлении.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского Государственного пограничного комитета, польские пограничники вытеснили в ночь на понедельник в Беларусь 12 человек, среди которых были дети. Кроме того, ведомство заявило, что среди вытесненных мигрантов находились двое мужчин с переломами, которые не позволяли им передвигаться самостоятельно.

"Поляки силой вытеснили в Белоруссию группу из 12 человек, среди которых дети, перед этим они были избиты и пострадали от газа. Действия польских политиков разжигают насилие в отношении беженцев", – говорится в сообщении.

Ранее Польша обвинила белорусских пограничников в руководстве действиями мигрантов.

А белорусские силовики обвинили Польшу в получении ожогов из-за применения спецсредств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943433-polsha-zayavila-o-popytke-migrantov-prorvatsya-cherez-granitsu/