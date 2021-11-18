Белорусские силовики обвинили Польшу в получении ожогов из-за применения спецсредств

Белорусские военные на границе с Польшей. Фото: LEONID SHCHEGLOV/BELTA/AFP via Getty Images

Военные Беларуси обвинили Польшу в получении химические ожоги после того, как польские пограничники применили специальные средства с химикатами.

Как сообщает Telegram-канал ONT NEWS, в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе военные Польши направили на мигрантов и белорусских силовиков спецсредства. В результате у сотрудников правоохранительных органов Беларуси и беженцев появились химические ожоги.

"Они попали под раздачу польских силовиков. Нескольким понадобилась медицинская помощь. Серьезные ожоги", – говорится в сообщении.

На снимках изображен мужчина, чья голова, шея и руки покрыты волдырями и красными пятнами.

Отмечается, что на границе следователи собрали немало доказательств "бесчинств и агрессии польской стороны".

Telegram-канал агентства БЕЛТА также публикует фотографии военного с ожогами, подписав, что "это – результат применения химических средств поляками".

"Эти химсредства в сильной концентрации вызывают не только слезоточивость и раздражение глаз, но и оставляют химический ожог", – отмечается в публикации.

Ранее польские силовики заявили, что белорусская сторона предоставила мигрантам шумовые гранаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942753-belorusskie-siloviki-obvinili-polshu-v-poluchenii-ozhogov-iz-za-primeneniya-spetssredstv/