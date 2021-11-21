Саакашвили начал есть после голодовки

Михаил Саакашвили. Фото: Vladimir Shtanko/Anadolu Agency/Getty Images

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил голодовку, которую объявил больше месяца назад. Об этом сообщила член консилиума врачей Нино Шарашенидзе.

"Пациент принимает пишу согласно схеме, состояние здоровья стабильное", – приводит слова врача издание РИА Новости.

По словам Шарашенидзе, Саакашвили проходит всю необходимую терапию.

"Мы разработали соответствующую тактику лечения. В этом процессе были подключены не только члены консилиума, но и врачи республиканской больницы и гастроэнтеролог", – пояснила она.

С ее слов, политик жалуется на головные боли, за ним пристально следят врачи.

Напомним, в начале октября стало известно, что Саакашвили был задержан в Грузии. Будучи в заключении, он объявил голодовку. Уже по истечении около 10 дней его состояние стало ухудшаться, а во второй половине октября сообщалось, что политику стало трудно передвигаться.

В середине ноября сообщалось, что у Саакашвили началась кровавая рвота, а через несколько дней стало известно, что экс-президента перевели в реанимацию после обморока.

Вместе со всем этим в Сети появлялись видео, на которых видно, как политик, несмотря на объявленную голодовку, все же принимает пищу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943171-saakashvili-nachal-est-posle-golodovki/