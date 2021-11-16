У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины

Михаил Саакашвили. Фото: Vincent Mundy/Bloomberg via Getty Images

У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в понедельник вечером началась кровавая рвота, однако врачей к нему не пускают, сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

Как написала Людмила Денисова, член консилиума врачей Нино Шарашенидзе рекомендовала властям Грузии привлечь для медицинского осмотра Саакашвили врача-гастроэнтеролога из-за кровавой рвоты.

"Однако уже второй день консилиум не имеет доступа к Михаилу для проведения соответствующих процедур", – заявила омбудсмен Украины.

Она отметила, что также намерена лично проверить, как соблюдаются права бывшего президента Грузии.

Ранее личный врач Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил об ухудшении состояния здоровья политика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942342-u-saakashvili-nachalas-krovavaya-rvota-zayavila-ombudsmen-ukrainy/